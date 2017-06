Erhvervsministeren om dansk Formel 1-løb: Det er realistisk

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er med på holdet, der arbejder for at få Formel 1 til København i 2020, og han tror på, at det kan lade sig gøre at få sportsbegivenheden til Danmark.

- Da jeg første gang hørte om idéen, syntes jeg, at det lød som en meget fjerntliggende mulighed. Efter at have fået mere at vide om det, så tror jeg på, at det er realistisk, siger Brian Mikkelsen.