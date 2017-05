Enrique: Vi har manglet stabilitet i løbet af sæsonen

- Vi har ikke sluttet sæsonen, som vi ønskede det. La Liga er 38 kampe, og det belønner sig at være stabile. Vi har ikke været stabile nok, siger han.

- Specielt tidligere på sæsonen var vi ustabile, og det betaler vi nu prisen for. Vi kæmpede til det sidste, men det var ikke nok, og nu lykønsker vi de fortjente mestre, siger Enrique.

Før sidste spillerunde var det stadig muligt for Barcelona at løbe med mesterskabet, men det krævede, at Real Madrid tabte ude til Malaga.

Men Real Madrid vandt 2-0, og så betød det intet, at Barcelona selv klarede skærene hjemme mod Eibar. Barcelona vandt 4-2 efter at have været bagud med 0-2.

Inden opgøret mod Eibar hyldede Barcelonas fans deres succesrige træner, der efter denne sæson tager et pusterum fra fodbolden, præcis som hans forgænger, Pep Guardiola, gjorde det efter sit ophold i Barcelona.

I sin første sæson i spidsen for holdet løb Luis Enrique og Barcelona med "the treble". Året efter blev det til både mesterskabet og pokalturneringen. Men i år blev Juventus stopklodsen i Champions League, mens altså Real Madrid stjal mesterskabet.

- Jeg synes, at holdet har præsteret godt i løbet af sæsonen, men desværre så er linjen mellem sejr og nederlag utrolig tynd, har vi fundet ud af. Jeg ville ønske, vi kunne fortsætte med at vinde titler, men der er andre, der vil det samme.

Barcelona kan se tilbage på en slutspurt, hvor holdet ellers vandt sæsonens sidste seks opgør, heriblandt en fænomenal kamp på udebane over Real Madrid hvor holdet var bagud, men bevarede mesterskabshåbet, da Lionel Messi scorede i overtiden.

Barcelona kan stadig nå at vinde endnu et trofæ til pokalskabet. Holdet skal møde Alaves i finalen i den spanske pokalturnering.