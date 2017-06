England taber til Frankrigs ti mand trods to Kane-mål

Den seneste tids angreb med dræbte i Manchester og London blev markeret før kampen på Stade de France.

Franske fans sang blandt andet med på "God Save the Queen" for at ære ofrene, og på tilskuerpladserne sås såvel den franske præsident, Emmanuel Macron, og den britiske premierminister, Theresa May.

Efter knap ti minutter fik Theresa May noget at juble over, da England bragte sig foran 1-0.

Ryan Bertrand fandt Harry Kane med en aflevering fra venstre side, og den kliniske angriber sendte bolden ind bag målmand Hugo Lloris for første gang.

Frankrig fik udlignet midt i første halvleg, da Samuel Umtiti udnyttede en ripost.

Forinden havde Englands målmand, Tom Heaton, halvklaret et hovedstød fra Olivier Giroud.

Kort før pausen var Burnley-målmanden igen uheldig, da han halvklarede en afslutning fra Ousmane Dembélé.

Returbolden endte hos Djibril Sidibé, der scorede til 2-1.

Anden halvleg blev indledt dramatisk, da England hurtigt blev tildelt et straffespark, mens Frankrigs Raphaël Varane fik et direkte rødt kort.

Real Madrid-forsvareren slap ellers først med et gult kort, da han havde bragt Englands Dele Alli til fald.

Men dommer Davide Massa konfererede dernæst med sin assistent, og så blev Varanes gule kort konverteret til et rødt.

Harry Kane udlignede til 2-2 på straffesparket, da han sendte bolden ind cirka midt i målet, mens Hugo Lloris ærgerlig sparkede til stolpen.

Målmanden fik senere noget at glæde sig over, for 12 minutter før tid scorede Ousmane Dembélé sejrsmålet for hjemmeholdet efter godt opspil.

Det skete med en afslutning forbi målmand Jack Butland, der havde afløst Tom Heaton efter pausen.

I Oslo var Norge tæt på at få en sejr og opmuntring midt i holdets kuldsejlede VM-kvalifikation, men til sidst måtte nordmændene tage til takke med 1-1 mod Sverige.

En norsk sejr ville ellers have været sød for Norges landstræner, Lars Lagerbäck, der er svensker, og som tidligere har været landstræner for Sverige.

Mohamed Elyounoussi bragte Norge foran kort før pausen.

Otte minutter før tid fik indskiftede Samuel Armenteros udlignet for de svenske gæster.

Rumænien, der er med i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe, vendte på eget græs 0-2 til en sejr på 3-2 over Chile.

Chilenerne førte 2-1, da de fik Gary Medel smidt ud efter 33 minutter, og i anden halvleg scorede Rumænien to gange.