Engelsk topdommer skifter til Saudi-Arabien

Dommer Mark Clattenburg dropper Premier League efter 12 år for at arbejde i Saudi-Arabien.

Den engelske dommerorganisation (PGMOL) takker i en pressemeddelelse Mark Clattenburg for indsatsen gennem årene og ønsker ham held og lykke med det videre arbejde under Saudi-Arabiens Fodboldforbund.

Den engelske topdommer Mark Clattenburg forlader Premier League til fordel for et job i Saudi-Arabien.

- Vi forstår, at dette er en spændende mulighed for Mark, ligesom den yderligere understreger den høje anseelse, som omgiver engelske dommere verden over, skriver PGMOL ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mark Clattenburg har tidligere selv udtrykt et ønske om at arbejde uden for England og har været sat i forbindelse med et job i Kina.

Ifølge nyhedsbureauet NTB er det ventet, at han formelt stopper karrieren i England før næste Premier League-runde. Den starter 25. februar.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilket job Clattenburg tiltræder i Saudi-Arabien.

Den tidligere Premier League-dommer Howard Webb har indtil for nylig været dommeransvarlig i Saudi-Arabiens Fodboldforbund, men han takket ja til at lede udviklingen af videoteknologi for dommere i MLS i USA.