Engelsk politi: Wayne Rooney sigtes for spirituskørsel

Den engelske fodboldspiller Wayne Rooney er fredag blevet sigtet for spirituskørsel. Det fortæller politiet i den engelske by Cheshire, som er en forstad til Manchester, ifølge nyhedsbureauet AP.

Politiet fortæller yderligere, at Rooney "senere er blevet sigtet for at køre i påvirket tilstand".

Wayne Rooney blev anholdt i Cheshire, mistænkt for at køre bil i alkoholpåvirket tilstand.

Rooney, der er den mest scorende engelske landsholdsspiller gennem tiderne, kunne tidligere på aftenen ses på et billede på Instagram, hvor han befandt sig på The Bubble Room, som er en bar og restaurant.

Det skriver det engelske sportsmedie Sky Sports.

På billedet poserer den tidligere engelske landsholdsanfører med cricketspilleren Jack McIver. Billedet er blevet lagt op på McIvers Instagramprofil cirka klokken 23.00 dansk tid torsdag.

Wayne Rooney har boet i Cheshire i de seneste 12 år, hvor han har spillet for Manchester United. Han har en kone og tre børn, og et fjerde barn er på vej.

Han skiftede forud for denne sæson Manchester United ud med barndomsklubben Everton.

Det er gået godt for Rooney, siden han vendte hjem til Liverpool-klubben. Han scorede i de to første kampe, som han spillede for klubben i denne sæson.