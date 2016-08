Joe Hart, øverst i midten, er kommet i overskud hos Manchester Citys nye manager Pep Guardiola, nederst. Nu er Hart på vej mod et skifte til italiensk fodbold.

Engelsk landsholdsmålmand er til lægetjek i Torino

Manchester City-målmand Joe Hart ser ud til at få en lejeaftale i stand med Serie A-klubben Torino.

Den engelske landsholdsmålmand Joe Hart ser ud til at få løst sine problemer om manglende spilletid inden transfervinduet lukker onsdag aften.

Det beretter flere engelske medier.

Ifølge Sky Sports har det engelske fodboldforbund (FA) givet målmanden lov til at forlade Englands landsholdslejr for at tage til lægetjek i den italienske klub tirsdag.

Joe Hart har været i Manchester City i 10 år, men han er blevet det mest prominente offer for den nye manager Pep Guardiolas ønske om ændringer.

Joe Hart har også været fast førstevalg på landsholdet siden 2010.

Målmanden ville helst være fortsat i England og Premier League, men Everton vendte i sidste uge tommelfingeren ned i forhold til et klubskifte.

Ifølge britiske medier har Manchester City accepteret fortsat at betale en del af målmandens ugeløn på 110.000 pund, svarende til 950.000 kroner, for at få ham sendt videre til en anden klub.