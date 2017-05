Engelsk fodboldforbund vil straffe film per efterkrav

Det Engelske Fodboldforbund (FA) vil såkaldt film i sporten til livs. Fra den kommende sæson skal det i højere grad kunne straffes, hvis en spiller simulerer sig til en fordel, uden at dommeren opfanger det i kampens hede.

FA skriver på sin hjemmeside torsdag, at forbundets råd har besluttet at gennemføre dette forslag med virkning fra næste sæson.

Tv-billeder skal efter kampene hjælpe dommerne, hvis de undervejs er blevet snydt af spillere, der har simuleret sig til fordele.

Et panel bestående af tidligere spillere og managere skal gennemgå kampene for at fange eventuelle episoder.

De simulerende spillere vil med det nye system altså kunne straffes per efterkrav med en karantæne på op til to spilledage, og ikke kun hvis dommerne opfanger det i kampene og tildeler et gult kort til den pågældende spiller.

Det nye regelsæt kan komme i brug, hvis det sker i en episode, der får vital betydning for kampen.

Ifølge FA er det tanken at bruge systemet, hvis en spiller simulerer sig til et straffespark eller får en modstander udvist ved at simulere eller kaste sig i græsset.