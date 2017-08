Endnu en topspiller trækker sig fra US Open

Årets US Open kommer til at mangle nogle af tennissportens helt store stjerner på herresiden.

En håndledsskade har sat en stopper for canadierens deltagelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har for meget respekt for US Open og mine konkurrenter til at tage en plads i turneringen, når jeg ved, at jeg ikke kan give mig fuldt ud på grund af den her skade, siger Milos Raonic.

- Jeg er knust over, at jeg går glip af turneringen og muligheden for at spille foran det fantastiske publikum i New York. Men jeg havde ikke andet valg, lyder det fra den 26-årige canadier.

Han oplyser på Instagram, at han har fået foretaget et indgreb i håndleddet, og at han nu er i gang med genoptræningen.

Raonic har været plaget af skader det meste af 2017, men formåede alligevel at spille sig i kvartfinalen ved både Australian Open og Wimbledon.

Nu ser han frem mod den sidste del af årets sæson.

- Jeg ser frem til at vende tilbage mere frisk og stærkere og til at afslutte 2017 på en ordentlig måde, siger Milos Raonic.

Også hos kvinderne er der afbud fra nogle af de største stjerner.

Serena Williams er ude på grund af sin graviditet, mens Victoria Azarenka fra Hviderusland er ude på grund af en sag om forældremyndigheden over den søn, hun har sammen med sin tidligere, amerikanske kæreste.

US Open begynder mandag.