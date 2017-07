Emil Larsen indstiller karrieren - fortsætter som scout

- Det er rigtig tidligt, og det er trist. Jeg havde håbet, jeg kunne spille ti år mere. Der er ikke så meget mere at gøre, men det er hårdt, siger Emil Larsen.

Han indstiller karrieren, efter at en skade i det højre knæ det seneste års tid har stået i vejen for at komme på græs for Lyngby.

Det var det samme knæ, der i sommeren 2013 fik Brøndby til at afbryde yderst fremskredne forhandlinger med den danske kantspiller.

Hans cheftræner i Lyngby, David Nielsen, er ked af det tidlige karrierestop.

- Det er hjerteskærende. Der er ingen tvivl om, at det er en af de mest følelsesladede spillersamtaler, jeg har haft i min tid som træner, siger han.

Emil Larsen slog igennem i Superligaen for OB, som han skiftede til i 2012 og repræsenterede frem til januar 2016.

I 2016 skiftede han til Columbus Crew i den bedste amerikanske fodboldliga, MLS, men blot et halvt år senere skiftede han tilbage til Lyngby.

Her er det blot blevet til fire kampe, og allerede i vinterpausen blev det besluttet, at Emil Larsen ville indstille karrieren. Men først nu har Lyngby-lejren altså været klar til at melde beslutningen ud.

- Emil er en meget interessant person for pressen, og jeg var nervøs for, hvordan han ville tage det, hvis vi gik ud med det her, mens Emil stod med alle de her følelser, siger cheftræner David Nielsen.

Emil Larsen har spillet fem landskampe og har i øvrigt repræsenteret Danmark på samtlige U-landshold. På U21-landsholdet blev det til 18 kampe og 7 mål.

Han var også en del af det danske landshold, der deltog ved OL i Rio i 2016.