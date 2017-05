Eksperter: Nykøbings kontrafase kan afgøre DM-finalen

- Kontrafasen er et vigtigt parameter, og der er altså plusser til Nykøbing i forhold til København, mener han.

Den samme opfattelse har Peter Bruun Jørgensen, håndboldekspert hos TV2.

- Nykøbing er et rigtig godt kontrahold, som gerne vil frem ad banen, og det er ikke kun fløjene. Der er også Mette Gravholt, Kristina Kristiansen og Nathalie Hagman, som er hurtigt afsted.

De to mandskaber har vundet hver en udebanesejr på 29-26 i de to første kampe.

Nykøbing Falster åbnede nervøst på hjemmebane i kamp ét, mens København havde svært ved at finde melodien, da kamp to på Frederiksberg skulle afgøres.

Nerverne kan meget vel komme til at spille en rolle igen for de to mandskaber, som aldrig tidligere har stået i DM-finalen.

Her kan en god kontrafase for Nykøbing være med til at dulme presset hos hjemmeholdet.

- Kan de lykkes med det, så får de også flere lette mål. Det kan sende dem lidt foran, så de måske smider nerverne, siger Lars Krogh Jeppesen.

Den tredje finalekamp spilles lørdag klokken 16.10 i Arena Næstved.