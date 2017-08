Eksperter: City og United kan vælte Chelsea af pinden

Det er otte år siden, at et hold har vundet Premier League to år i træk.

Sidste sæson vandt Chelsea det engelske mesterskab, og London-klubben får ligesom de sidste mange års mestre svært ved at gentage den bedrift.

Det vurderer fodboldekspert på Eurosports kanaler Morten Bruun.

- Jeg kan på deres vegne være bekymret for, om der indfinder sig en mæthed, plus at der i år kommer en ekstra belastning i form af Champions League-kampe, som de ikke spillede sidste sæson, siger han.

Morten Bruun mener i stedet, at de to Manchester-klubber, City og United, er favoritter til at kæmpe om mesterskabet i denne sæson.

- Det er de hold, der helt klart har oprustet mest. De har brugt de største pengesummer, og de har brugt dem godt.

Mikkel Bischoff, der ligeledes er fodboldekspert på Eurosports kanaler, peger også på de to Manchester-hold som de største bejlere til Premier League-tronen.

- Jeg tror, at City bliver markant stærkere i år, fordi holdet efterhånden har så mange gode spillere.

- Guardiola har op til sæsonen spillet med et tremandsforsvar, og det har set lidt mere stabilt ud end i sidste sæson, siger Bischoff.

Mourinho har i de seneste to klubber, han har været træner i, vundet mesterskabet i sin anden sæson.

- Han er så dygtig til at udpege, hvad truppen har brug for, siger Bischoff.

Både Bruun og Bischoff peger på Tottenham som en mulig outsider til at vinde mesterskabet.

Begge eksperter frygter dog, at Christian Eriksens hold kan få det svært på det engelske nationalstadion, Wembley, der agerer hjemmebane for Tottenham i denne sæson, indtil holdets nye stadion står klar næste år.

Sæsonens første Premier League-kamp fløjtes i gang fredag klokken 20.45, hvor Arsenal hjemme møder Leicester.