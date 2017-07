Ekspert savner tre procent og en satsning fra Wozniacki

Men tenniseksperten Tine Scheuer-Larsen, der kommenterer turneringen for TV3 Sport, mente, at den femteseedede dansker havde fin ære af kampen.

- Jeg synes, det var Carolines bedste kamp i turneringen. Jeg synes, det er brandærgerligt. Hun havde sin muligheder, og det var så lidt, der skilte dem ad, siger Scheuer-Larsen.

Amerikaneren var dog bedst på de afgørende bolde. Hun tog tre point på stribe fra stillingen 4-4 i første sæts tiebreak og slog til med et servegennembrud til 6-4 i andet sæt.

- Vandeweghe servede selvfølgelig godt på nogle meget vigtige tidspunkter. Det var utroligt ærgerligt i tiebreaken. Der steppede Vandeweghe lige op.

- Der var mange partier ved 30-30, hvor jeg lige savnede tre procent mere og en lille satsning fra Caroline. At hun gjorde et eller andet for at få de partier hjem, siger den tidligere topspiller.

Det var sjette gang i karrieren, at Wozniacki tabte en ottendedelsfinale i Wimbledon. Dermed har hun stadig sin første kvartfinale i turneringen til gode.

- Jeg tror ikke, at det fyldte noget. Jeg synes, at hun havde en god attitude, mener Scheuer-Larsen.

Hun har stadig tiltro til, at danskeren kan opnå et stort resultat i årets sidste grand slam-turnering, US Open, hvor hun to gange har været i finalen.

- Jeg vil godt sætte en tier på Caroline i US Open. Jeg stopper ikke med at tro på, at hun kan komme langt igen, efter jeg har set hendes spil på det seneste, siger hun.