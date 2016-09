Ekspert blåstempler Bendtners skifte til Nottingham

Den traditionsrige klub er et godt sted at genstarte karrieren, mener 6'erens fodboldekspert Thomas Gaardsøe.

- Sportsligt synes jeg, det er et fornuftigt valg. Han har brugt lang tid på at indse, at han måske skulle et par hylder ned for at kickstarte karrieren, siger Gaardsøe og fortsætter:

- Fordi han har fejlet de seneste steder, og fordi han har været ude så længe, tror jeg, det er den rigtige hylde til at komme i gang. Og gør man det godt i Championship, er der ikke lang vej til at komme tilbage i Premier League.

Nicklas Bendtner har før haft pæn succes i Championship, da han var på leje hos Birmingham i 2006/2007-sæsonen fra Arsenal. Her blev det til 11 mål og syv oplæg i 42 kampe.

Gaardsøe, der selv har optrådt i den næstbedste engelske række for Ipswich Town og West Bromwich Albion, vurderer, at det er en liga, der passer godt til angriberens spillestil.

- Ja, for den er mere fysisk betonet langt hen ad vejen. Nogle gange går det også hurtigere end i Premier League. Spørgsmålet er så, hvor hans fysik er efter ikke at have spillet i så lang tid.

- Championship er en hård fysisk liga, så hvis du ikke er 100 procent klar fysisk, vil du få det rigtig svært, siger Thomas Gaardsøe.