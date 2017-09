Ekspert: FCK bør gå videre i Europa League

Det vurderer fodboldekspert Morten Bruun, der dækker FCK's gruppekampe for Discovery, forud for torsdagens første gruppekamp i København, hvor Lokomotiv Moskva kommer på besøg.

- Det er en gruppe, som FCK bør gå videre fra, men jeg føler mig mere sikker på, at Lokomotiv Moskva går videre, end at FCK gør. Jeg tror også, at russerne opfatter sig selv som gruppefavorit.

- Så det bliver formentlig andenpladsen, FCK skal satse på, og den duel kommer til at stå mellem FCK og Sheriff, siger Morten Bruun.

Gruppens sidste hold, de tjekkiske pokalmestre FC Zlin, regner han ikke for meget.

- FC Zlin er et hold, som kommer med en noget lavere valør end de andre i gruppen. Jeg synes, at FCK skal slå et hold som dem, for de er kommet med via den tjekkiske pokalturnering og ikke qua deres ligaplacering, siger Bruun.

Selv om han altså ikke har FCK som favorit i gruppen, er han noget mere optimistisk på københavnernes vegne efter weekendens 4-3-sejr over FC Midtjylland i Superligaen.

En del af optimismen tilskriver han nyindkøbet Carlos Zeca, der i ligasejren både scorede og blev kampens spiller.

- For fem dage siden havde jeg været væsentligt mere pessimistisk på FCK's vegne, men tilgangen af Zeca har givet noget "wow-effekt" på holdet, og det får de brug for i Europa.

- Hvis det vi så mod FC Midtjylland er Zecas niveau, så kommer han til at løfte FCK et sted på banen, hvor de efter min mening har haft problemer.

- Det er vitalt at have sådan en lederfigur. Det så man, da FCK havde Tobias Linderoth eller Thomas Delaney, altså spillere med udstråling og power. Så Zeca ligner en rigtig god makker til William Kvist.

- Det at have en god central midtbane er vigtigt i al almindelighed. Der er en grund til, at man kalder den centrale midtbane for maskinrummet, og hvis maskinrummet ikke fungerer, så smitter det jo af på alle andre dele af holdet, siger Morten Bruun.

FCK-Lokomotiv Moskva begynder klokken 19.