Ekspert: Blumes astmamedicin sikrer fair konkurrence

Det er langt fra usædvanligt, at svømmere som Pernille Blume udvikler astma og må tage medicin for at konkurrere på lige fod med de øvrige svømmere.

- Mange sportsfolk har anstrengelsesudløst astma. Det vil sige, de får deres astmasymptomer, fordi luftvejene trækker sig sammen, når de er ude at svømme meget, siger hun.

- Det er ikke noget, der gør, at hun kan svømme hurtigere end alle andre. Hun vil bare være i stand til at konkurrere på lige vilkår med de andre, som ikke har astma. Sådan skal det selvfølgelig være for at være en lige konkurrence.

- Det er ikke noget, der virker præstationsfremmende. Man behandler en sygdom i sine lunger, man har fået diagnosticeret på korrekt vis, lyder fra Charlotte Suppli Ulrik.

Ifølge lungeeksperten kan de mange timer i svømmehallen være med til at udvikle sygdommen.

- For svømmerne er det også sådan, at klordampene i svømmebassinet, hvor de tilbringer mange timer hver uge, øger gennemstrømningen i luftvejene, så man bliver udsat for lidt flere ting, der provokerer luftvejene, så man kan udvikle astma, siger hun.

22-årige Pernille Blume vandt guld på 50 meter fri for og bronze på 4 x 100 meter medley.

Torsdag fremgik hendes navn på en liste over 25 OL-atler, der har fået lækket deres sundhedsdata, der lå hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Det er den russiske hackergruppe Fancy Bear, der har offentliggjort papirerne.

Af dem fremgår det, at Pernille Blume benyttet sig af astmamedicin, som hun har tilladelse til på grund af sin sygdom.

Helt præcis må Blume benytte 0,5 milligram terbutalin, og det er helt almindeligt, understreger Charlotte Suppli Ulrik.

- Det er en helt almindelig dosis, der er, hvis man er en astmapatient. Det er det samme, hvis man som astmapatient møder en kat, man ikke kan tåle. Så må man tage et sug af noget medicin for at hjælpe på vejrtrækningen.