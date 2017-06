Ekslandsholdsspiller bliver assistent i Team Esbjerg

Nu skal hun indgå i et samarbejde med cheftræner Jesper Jensen på kvindeholdet i Primo Tours Ligaen. Det bliver i en kombination med jobbet som advokatfuldmægtig.

- Da Jesper Jensen ringede til mig og spurgte, om det kunne være noget for mig at blive assistenttræner, havde jeg allerede i flere år tænkt på, hvordan jeg kunne bruge min erfaring fra håndboldbanen i praksis.

- Nu glæder jeg mig bare til at deltage i et spændende håndboldprojekt, være med til at bygge et nyt hold og bidrage til at skabe en vinderkultur.

- Jeg er nok mest den detaljeorienterede træner, der arbejder på det individuelle niveau, mens Jesper med sin trænererfaring har det store overblik, siger Mette Melgaard til klubbens hjemmeside.