Eks-minister tror på Formel 1 i København i 2020

Der er i flere år blevet arbejdet på, at København bliver vært for Danmarks første Formel 1-løb i 2020, og det har aldrig været tættere på at blive en realitet, end det er nu.

- Det er tre års arbejde, der nu er nået til et punkt, hvor vi tror på, at det kan lade sig gøre, siger Helge Sander, der understreger, at han tror på, at projektet bliver en realitet.

- Det har aldrig været tættere på, end det er nu. Tilkendegivelserne er gode fra alle parter, siger han.

Formel 1-organisationen er interesseret i at få flere byløb på programmet, fortæller han, og derfor er folkene bag Formel 1 interesseret i København.

Ud over Helge Sander er erhvervsminister Brian Mikkelsen, Københavns overborgmester, Frank Jensen, og rigmanden Lars Seier Christensen meget involveret i projektet.

En mulig rute blev i marts godkendt af den tyske Formel 1-banekonstruktør Hermann Tilke efter et to-dages besøg i København sammen med arkitekt Jan Krall, der er ekspert i Formel 1-bybaner.

Mandag blev det danske projekt så forelagt i London for Formel 1-organisationens tre absolutte topfolk Chaese Carey, Sean Bratches og Ross Brawn samt Chloe Target-Adams, der er ansvarlige for nye baner.

De tog godt imod projektet, der har opbakning fra mange prominente danske navne. Blandt dem kan nævnes statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Kevin Magnussen og Tom Kristensen.

Også kongehuset har givet deres officielle støtte til projektet, fortæller Helge Sander.

Han formoder, at løbet vil koste i nærheden af 300 millioner kroner at afholde, og det kommer til at foregå omkring Christiansborg i det indre København. Pengene skal hovedsageligt findes hos private investorer.

Den tidligere udviklingsminister kan desuden fortælle, at det er planen, at løbet i København ikke skal være en engangsforestilling, men at det skal vende tilbage efter 2020.