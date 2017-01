Marianne Bonde, som her ses spille for landsholdet, er skiftet til Odense Håndbold.

Eks-landsholdsstreg gør comeback under Pytlicks vinger

Marianne Bonde stoppede sin professionelle håndboldkarriere for godt to år siden, men har nu valgt at sige ja tak til at komme tilbage og hjælpe Odense-truppen.

Gennem hendes mangeårige håndboldkarriere har Marianne Bonde spillet for blandt andet GOG, Slagelse og København Håndbold, og hun har deltaget i flere internationale slutrunder - blandt andet OL i London i 2012.

Odense-træner Jan Pytlick, der kender Marianne Bonde fra sin tid som dansk landstræner, er tilfreds med aftalen.

- Vi er glade for, at Marianne har sagt ja til at hjælpe os sæsonen ud. Hun er en spiller med stor erfaring og rutine, som vi helt sikkert kan drage nytte af i truppen.

- Godt nok har hun ikke spillet håndbold på topniveau i en længere periode, men den erfaring, hun medbringer, er vigtig for os i den nuværende situation, siger han til fynboernes hjemmeside.

Marianne Bonde glæder sig til at træne med Odense-truppen og mærke fællesskabet igen.

- Jeg håber på at kunne bidrage med noget positivt til truppen og så ikke sætte mine forventninger for højt, men tage det én træning ad gangen.

- Jeg har trods alt været ude i en lang periode og skal lige spille mig varm igen, siger hun.