Ejer kan tjene milliarder på at sælge NBA-hold

Forbes har lige vurderet den til at være 1,65 milliarder dollar værd (10,6 milliarder kroner).

Hvis klubben bliver solgt til den pris, står Leslie Alexander med en fortjeneste på omkring ti milliarder på selve salget.

- Det har været min store fornøjelse og ære at eje Houston Rockets i de seneste 24 år, siger Leslie Alexander i en udtalelse fra klubben.

Houston Rockets vandt NBA-mesterskabet i 1994 og 1995 med Hakeem Olajowon som superstjerne, men siden er det gået op og ned. Ejeren hæfter sig ved opturene:

- Jeg har haft den utrolige mulighed at være vidne til ægte storhed hos spillere og trænere, som har vundet mesterskaber til byen, været på All Star-holdet, kommet i Hall of Fame og gjort så meget for vores klub og fans.

Inden Leslie Alexander satte klubben til salg, understregede han ambitionen om at vinde NBA igen, da stjernen James Harden fik forlænget sin kontrakt.

James Harden bliver belønnet med 228 millioner dollar over de næste seks sæsoner. Det svarer til 1,5 milliarder kroner.

Og klubben har tidligere på sommeren hentet Chris Paul som forstærkning af holdet.

Det forestående salg forklares med, at 74-årige Leslie Alexander ønsker mere tid med familien og filantropiske gøremål.

- Jeg har taget beslutningen efter grundige overvejelser sammen med min familie og venner. Og jeg gør det, fordi jeg ved, at klubben står stærkt med spillere, trænere og ledelse på plads, siger han.

Leslie Alexander foretog et taktisk klogt træk, da han i 2002 hentede kineseren Yao Ming til klubben, så den blev yderst populær i Kina, der vurderes til at være NBA's største marked uden for USA.