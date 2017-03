Nikolaj Ehlers er godt i gang med sin foreløbig bedste sæson i verdens bedste ishockeyliga. Lørdag blev det to assist og en enkelt scoring i sejren over Colorado Avalanche.

Ehlers laver tre point i nedsabling af Colorado i NHL

Ved stillingen 2-0 i første periode sprintede Ehlers mod Colorados mål på en kontra. På det helt rigtige tidspunkt afleverede han til Patrik Laine, der uden stort besvær kunne finde Mark Scheifele, der blev noteret for 3-0-målet.

Syv minutter inde i anden periode var det Ehlers, der blev noteret for den målgivende aflevering.

Det skete, da han med en skudfinte fik to forsvarsspillere til lægge sig på isen. Men i stedet for selv at skyde på mål fra en spids vinkel afleverede han til Ben Chiarot, der kunne score sit første sæsonmål til 4-0.

Blot to minutter senere var det Ehlers selv, der kunne fortsætte ydmygelsen af Colorado Avalanche.

Denne gang var det holdkammeraten Blake Wheeler, der fikserede Colorados forsvar med en skudfinte, der gjorde det forholdsvist let for danskeren at udnytte den frie position foran målet til at bringe Winnipeg på 5-0.

Winnipeg Jets scorede endnu en gang i tredje periode, inden Colorado med få sekunder tilbage kunne reducere til resultatet 1-6.

Nikolaj Ehlers er noteret for 21 mål og 31 assist i denne sæson.