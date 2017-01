Egypten tilføjer Argentina det fjerde nederlag ved VM

De argentinske håndboldherrer har ikke haft ret meget at juble over ved VM indtil videre, og onsdag løb holdet ind i det fjerde nederlag i fire kampe.

Danmark åbnede VM med at feje gulv med argentinerne i sejren på 33-22.

Mod Egypten var Argentina ganske vist med på måltavlen helt frem til 5-5 midtvejs i første halvleg, inden de afrikanske favoritter trak fra.

Pausestillingen lød på 13-10, og da egypterne bragte sig på 18-12 godt seks minutter efter pausen, var spændingen punkteret.

Selv om Argentina ikke gik ned, kom holdet aldrig tæt på at tage point.

Tirsdag fik Argentina en del opmærksomhed ved VM, da holdet i kampen mod Qatar kun formåede at score sølle to mål i første halvleg. Det lykkedes dog at komme på 17-21 inden slutfløjt.

Argentinerne er i bunden af gruppe D med nul point for fire kampe. Bahrain har samme antal for tre kampe. Egypten har seks point for fire kampe efter sejren og er sikker på at gå videre fra gruppen.

Hvis Danmark som forventet slår Bahrain onsdag aften, skal Argentina og Bahrain i sidste runde ud i en direkte duel om at undgå sidstepladsen i gruppen.