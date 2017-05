Efter sløj start: VM-profiler efterlyser primitivt spil

Derfor efterlyser flere af de danske spillere nu, at spillet bliver mere simpelt med færre afleveringer og hurtigere omstilling fra forsvar til angreb.

For mange fejl og for lidt farlighed foran mål er ingredienserne i den uheldige cocktail, der har givet ishockeylandsholdet en mislykket start på VM-turneringen i Tyskland.

- Vi skal være lidt mere ydmyge engang imellem, og vi behøver ikke være kreative hver gang, vi har pucken, siger Julian Jakobsen.

- Det er ikke nødvendigt altid at spille den fantastiske pasning. Vi skal vurdere situationerne bedre, lyder det fra Aalborg-centeren.

Det danske hold har indledt VM med nederlag til både Letland og USA og har i begge kampe haft store udfald undervejs.

Ind imellem har spillet været fremragende som i første periode mod letterne og som i store dele af anden periode mod USA.

Problemet har været, at det kun har været i korte sekvenser, og at de efterfølgende dårlige perioder har været virkelig dårlige.

- Vi skal have strikket 60 gode minutter sammen. Det er det, det handler om. Det har vi ikke gjort indtil videre, siger kaptajn Morten Green.

Det er tydeligt, at VM-holdet fortsat kæmper for at få offensiven til køre i højeste gear.

Allerede i testkampene var der problemer med at lave mål, og to scoringer i to VM-kampe er i underkanten.

Løsningen kan være mere direkte og mere primitivt spil med færre afleveringer, mener Nikolaj Ehlers.

- Vi holder lidt for meget på pucken i stedet for bare at lægge den op i deres zone og køre på. Hvis vi gør det, skal vi nok få flere point, siger stortalentet fra Winnipeg Jets.

Danmark har hviledag mandag, inden det gælder mødet med Slovakiet tirsdag aften.