Efter VM-flop: Søndergaard i tvivl om landsholdsfremtid

- Jeg skal hjem og evaluere tingene. Og så må jeg se, hvordan og hvorledes, det ser ud med fremtiden, siger Kasper Søndergaard.

Spørgsmål: Er du i tvivl?

- Ja, det er jeg. Men det er ikke første gang, lyder det fra venstrehåndsskytten.

Søndergaard har tidligere holdt et års pause fra landsholdet, men vendte tilbage sidste forår og var med til at vinde OL-guld.

Efter jubeldagene i Rio kom håndboldherrerne gevaldigt ned på jorden ved VM, som helt uventet sluttede med det dårligste danske resultat siden 2005.

- Det havde vi ikke regnet med overhovedet. Vi gik efter guldet, i hvert fald efter en semifinaleplads. Det plejer jo at lykkes for os, og måske er det blevet lidt for meget "plejer". Det her er i hvert fald et wakeup call.

- Gruppespillet var godkendt, men det er jo ligegyldigt her bagefter. Vi slutter som nummer ti, og det har jeg ikke prøvet før. Det gør nas, siger Kasper Søndergaard.

Skjern-spilleren er noteret for 188 landskampe.