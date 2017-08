EM-træner om finaleplads: Vi har ikke vundet noget endnu

De danske fodboldkvinder er i EM-finalen for første gang efter en semifinalesejr over Østrig.

Landstræner Nils Nielsen stiller sig dog slet ikke tilfreds med den danske finaleplads.

- Vi har ikke vundet noget endnu. Men det må vi jo gøre på søndag, siger landstræneren.

- Jeg er meget stolt af spillerne. Det var en vanskelig kamp, hvor vi skulle skabe kampen på grund af Østrigs spillestil.

- De er meget farlige på de dødbolde, de lægger op. De er fysisk stærke og svære at håndtere, siger han.

- Vi vidste, at det ville blive en nervekamp. Nu har vi også klaret den. Nu kan jeg forhåbentlig bare sidde og nyde finalen, siger han.

Semifinalen mod Østrig sluttede 0-0 efter ordinær spilletid. Det var på trods af, at Østrig fik et straffespark i første halvleg. Men det blev sendt et godt stykke over målet af østrigske Sarah Puntigam.

I den forlængede spilletid blev der heller ikke scoret, og så skulle det hele afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Det første skud sendte Østrig over mål, og de to næste forsøg tog Stina Lykke sig af i det danske mål. Det er landstræneren ikke overrasket over.

- Hun har gjort det før. Spillerne ville alle gerne sparke, for de vidste, at hun nok skulle tage et par stykker.

- En straffesparkskonkurrence er en mental kamp. Det handler ikke om, hvem der kan sparke bedst. Alle kan sparke den ind. Det er et mentalt spil, siger Nils Nielsen.

- I løbet af turneringen har mine spillere vist, at de er mentalt stærke.

- I kvartfinalen mod Tyskland kom vi bagud, men vi kæmpede os tilbage og vandt.

- Stina Lykke lavede også et halvstort drop i den kamp, men hun rystede den af sig med det samme og havde en redning fem minutter efter, husker landstræneren.

Eneste minus torsdag aften er en sandsynlig knæskade til midtbanespilleren Line S. Jensen. Hun måtte udgå og blev erstattet af Sofie Junge, der fik sine første EM-minutter i Holland.

- Line er kørt på hospitalet, og hvis hun er skadet i finalen, så kan vi få brug for Junge.

- Line bliver skannet nu her, for vi skal vide, om vi kan gøre noget, eller om den skal have ro. Jeg tror nu ikke, at den er så grim. Der var ingen lyde. Det var et vrid, og måske er det et ledbånd eller en menisk, siger Nils Nielsen.