EM-træner før finalebrag: Vi skal først toppe om to år

For landstræner Nils Nielsen er succesen kommet lidt pludseligt. Planen var nemlig, at det nuværende succeshold først skulle toppe til VM i 2019 og til OL i 2020.

- Jeg har hele tiden sagt, at det her hold først topper om to-tre år. Det er først på det tidspunkt, at vi skal være allerbedst, siger Nils Nielsen.

- Det er da superfint, at vi står i en finale nu, men bevares - det er ikke målet.

- Vi vil gerne vinde den her, og spillerne vil være ellevilde. Men hvis de så ikke gider mere i de næste to-tre år, så har jeg fuldstændig fejlet, siger landstræneren med lige dele alvor og ironi.

Ud over titler er det et endnu større mål, der har draget landstræneren ind i kvindefodbolden.

Nils Nielsen vil gerne være med til at løfte de daglige vilkår for de danske fodboldspillere. Flere af spillerne på landsholdet har almindeligt arbejde, de skal passe ved siden af.

- For mig handler det om, at spillernes dagligdag skal blive så god, at de kan sige; jeg er fodboldspiller. At de ikke skal lave alt muligt andet.

- Det er projektet i det for mig. Når vi når dertil, så skal jeg nok strække armene op over hovedet og sige, at det er vildt fedt, siger Nils Nielsen.

Når talen falder på den kommende finalemodstander Holland, så har landstræneren en god fornemmelse.

For to uger siden tabte danskerne godt nok 0-1 i en gruppekamp til hollænderne. Men anden halvleg formede sig som et regulært dansk stormvejr ned mod det hollandske mål.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at spille mod dem igen. Vi følte lidt, at vi skulle have haft mere ud af den kamp, siger Nils Nielsen.

Landstræneren forventer en langt bedre fodboldkamp på søndag end i opgøret mod Østrig i semifinalen. Østrigerne pakkede sig og satsede på hurtige kontraløb.

Semifinalen endte 0-0, inden danskerne afgjorde affæren i en konkurrence fra straffesparkspletten.

- Holland spiller lidt mere på en måde, som indbyder til, at vi spiller med. For os, der kan lide det, kan det blive en bedre kamp, end den vi lige har spillet, siger han.

Landstræneren erkender, at hans EM-hold endnu mangler at ramme en kamp, hvor spillet rammer et topniveau i 90 minutter.

- Når man spiller de her kampe, handler det om resultatet. Ikke altid om at spille bedst.

- Det kan godt gå hen og blive en god finale. Der er ikke noget bagefter. Enten vinder vi pokalen eller ikke. Jeg tror godt, at man kan slappe af i sådan en kamp.

- Vi har endnu ikke ramt det spillemæssigt, som vi gerne ville. Vi har til gengæld haft nogle andre ting, der fungerer. Vi er ikke panikket uanset, hvad der er sket, og hvilke spillere der har været ude.

- Vi har løst tingene, siger han.

Søndagens EM-finale i Enschede spilles klokken 17 foran 30.000 tilskuere - langt størstedelen vil formentlig heppe på de hollandske værter.