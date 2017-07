EM-træner: Vi er underdogs resten af vejen

- Jeg har også set Sverige spille, og de er modbydelige. Det er pest eller kolera, vurderer Nils Nielsen.

- Lige meget hvem vi møder herfra, så er vi underdogs. Men det er faktisk det, som vi har det bedst med. Derfor vil vi være farlige for alle hold i turneringen, siger landstræneren.

Selv om alt tyder på, at landsholdet skal op mod enten Tyskland eller Sverige i kvartfinalen i Rotterdam, så er der også en lille chance for, at modstanderen kan blive Rusland.

Mandag aften spillede Danmark sig videre fra gruppefasen med en 1-0-sejr over Norge efter en god dansk indsats i det meste af opgøret.

I de sidste minutter af kampen overtog nordmændene initiativet, og ved flere lejligheder var de tæt på at udligne.

- Hvis jeg skulle have haft en rigtig god fornemmelse i maven undervejs, så skulle vi have scoret et par mål mere. Så havde jeg været rigtig glad, siger landstræneren.

- Vi gjorde det ikke ordentligt i anden halvleg, og jeg savnede de løb, hvor vi holdt Norges bagkæde beskæftiget.

- Norge endte med at spille en rigtig god anden halvleg - og at de ikke fik scoret, ja det må de jo hjem og øve sig på, siger Nils Nielsen med et stort grin.

Norge havde både skud på overliggeren og stolpen. Derudover brændte Caroline Graham Hansen undervejs et straffespark, hvor målmand Stina Lykke kastede sig til den rigtige side.

Det var anden gang i EM-turneringen, at der blev dømt straffespark mod Danmark.

Torsdag i sidste uge tabte danskerne 0-1 til Hollands EM-værter efter en scoring på straffespark.

- En af Stinas spidskompetencer er rent faktisk straffespark. Hun kan jo ikke redde dem alle, men nu er hun oppe på 50 procent her til EM.

- Hvis hun bliver ved med det, så er det en meget god indgangsvinkel til en straffesparkskonkurrence senere i turneringen, siger Nils Nielsen.

Alt i alt har landstræneren en god fornemmelse, når han kigger videre frem i turneringen - også selv om Tysklands regerende europamestre eller Sverige er næste modstander.

- Sådan som vi spiller i første halvleg mod Norge, så tror jeg, at vi kan blive farlige for dem begge. Så må vi tage den derfra.

- Vi kan godt spille 120 minutter, og så har vi altså en, der kan nappe straffespark, hvis det skulle komme dertil, siger landstræneren.