EM-træner: Snæver opfattelse af fodbold i Danmark

Han mener, at fodbold i Danmark er synonymt med herrefodbold, og Dansk Boldspil-Union (DBU) har igennem mange år bidraget til den skæve opfattelse.

Men det er ifølge landstræner på kvindesiden, Nils Nielsen, helt forkert at gøre forskel.

Det danske kvindelandshold har i mange år måttet finde sig i, at de danske mænd er blevet kaldt A-landsholdet.

Det er sket ved, at kalde det mandlige landshold for A-landsholdet og kvindernes ditto for kvindelandsholdet.

- Jeg bliver så træt, når jeg hører, at A-landsholdet spiller sådan og sådan - ja, det gør de, men vi er sgu også A-landsholdet, siger Nils Nielsen med henvisning til de danske kvinder, der i øjeblikket deltager ved EM.

- Jeg vil gerne have, at når vi taler om fodbold, så mener vi begge dele, ligesom i Norge og Sverige. Vi behøver ikke at sige herrer og kvinder.

- Det skal være sådan, at når man taler om fodbold, så mener man begge dele, siger landstræneren.

En kvindekommission nedsat af DBU har netop anbefalet unionen at omtale de to landshold som herrelandsholdet og kvindelandsholdet.

- Det starter jo i DBU. Hvis vi ikke kan gøre det i vores egen butik, kan vi ikke forvente, at nogen andre gør det, siger Nils Nielsen.

- Vi er nødt til at ville det, og så kan vi også forlange noget af andre, siger han.

Danmarks matchvinder i søndagens EM-åbningskamp mod Belgien, Sanne Troelsgaard, er enig med sin træner.

- Kommissionen er vores talerør, og de vil os det bedste. Det her er et opråb til hele Danmark.

- Jeg er enig i, at A-landsholdet lige så godt kunne være herrernes som kvindernes.

- Når vi taler om herrerne her på vores hold, så omtaler vi dem som herrelandsholdet, siger Troelsgaard.

DBU-direktør Claus Bretton-Meyer er godt tilfreds med, at kvindekommissionen er kommet med de første fire forslag.

Ud over DBU's italesættelse af de to landshold handler forslagene også om at styrke talentarbejdet, træneruddannelse og økonomisk hjælp til kvindefodbolden.

- Det er godt sted at starte med de her forslag. Men der skal meget mere til.

- Vi har nedsat kvindekommissionen netop for at få nogle spark bagi, og jeg glæder mig til at se mere, siger Bretton-Meyer.

Personligt mener han, at det er helt rigtigt, at DBU's landshold i fremtiden udtales med en kønsbetegnelse foran.

- Herre- og kvindelandsholdet er jo let at sige, og mange af os har egentlig gået og sagt det i forvejen. Det er helt naturligt at gøre, siger han.

Det danske kvindelandshold møder torsdag de hollandske EM-værter, der åbnede turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point. Belgien og Norge har nul.

De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.