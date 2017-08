EM-træner: Planen slog fejl som i en Olsen Banden-film

Det mener landstræner Nils Nielsen, efter at det danske kvindelandshold tabte søndagens finale med 2-4.

Holland var bare lige lidt bedre end Danmark, og derfor er det i orden, at EM-guldet endte hos de hollandske værter.

- Nogle gange er man også bare nødt til at sige, at det var det rigtige hold, der vandt. De var sgu bedre end os, siger Nils Nielsen.

- De havde det der ekstra gear fremme. Vi kunne ikke passe ordentlig på begge ender på samme tid, mener han.

- Jeg er enormt stolt af pigerne, for de gav det chancen.

- Vi havde i løbet af dagen talt om, at vi var nødt til at skyde med alt, hvad vi havde, for vi var nået frem til en finale.

- Det kan godt ske, at vi er trætte og har skader. Men alle der på et givet tidspunkt skulle på banen, skulle give alt, hvad de havde, siger Nils Nielsen.

Danskerne fik en drømmestart, da Sanne Troelsgaard efter fem minutter blev fældet, og Nadia Nadim bragte holdet på 1-0 på et straffespark. Men kort efter udlignede hollænderne til 1-1 på et kontraangreb.

Nils Nielsen ærgrer sig over, at Danmark ikke fik udnyttet den gode start lidt bedre.

- Det er fuldstændig som Olsen Banden. Man har lagt en perfekt plan, og så går det kraftedeme galt til sidst, og det er i alle filmene. Det er nøjagtig det samme hver gang, siger landstræneren med hævet stemme.

Referencen til Olsen Banden har Dansk Boldspil-Union (DBU) kørt på de sociale medier. Her har kvindelandsholdet flere gange fået "gode råd" af Egon Olsen og hans kompagnoner.

Spørgsmål: Så skulle i måske ikke have lavet den sammenligning?

- Nej, det var noget rigtig lort. Det tænkte jeg jo først over bagefter. Så det vil vi aldrig nogensinde gøre mere, siger Nils Nielsen efterfulgt af et stort grin.

Landstræneren mener nu ikke, at det danske forsvar kunne have stillet det store op ved 1-1-scoringen.

Det blev skabt af hollændernes hurtige højrekant Shanice van de Sanden, der sprintede forbi Cecilie Sandvej og lagde op til Vivianne Miedema inde foran målet.

- Desværre er Holland bare så gode på de omstillinger.

- Van de Sande pisker bare frem og skyder den ind til Miedema. Vi kunne ikke gøre noget som helst ved det mål.

- Det var et fremragende mål, og det ville de have gjort mod et hvilket som helst hold, mener Nils Nielsen.

Landstræneren vurderer, at kampen reelt blev afgjort, da Holland kort efter pausen scorede til 3-2 på et frispark.

- Når man kommer så tidligt bagud i anden halvleg, så suger det kræfter, og det gav modstanderne ekstra kræfter, siger Nils Nielsen.