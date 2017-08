EM trækker Touren tættere på Danmark

Det mener direktøren for Sport Event Denmark, Lars Lundov, der vurderer, at EM-arrangementet har øget chancen for at få Tour de France-starten til Danmark i 2020 eller 2021.

- Der er to aspekter i det. Vi viste endnu en gang omverdenen, at vi kan håndtere store cykelbegivenheder.

- Nu var vi ikke særligt heldige med vejret. Men selve eventen er blevet meget rost af de forskellige involverede. Så det er med til at dokumentere, at vi kan løse opgaven.

- Det andet er, at der ved EM var folk fra inderkredsen af europæisk cykling som præsidenten for det europæiske cykelforbund (David Lappartient, red.) og UCI-præsidenten (Brian Cookson, red.).

- De har alle tråde ind til ASO (Tour-arrangøren, red.) og det store cykelmiljø. Det er med til at holde gryden i kog. Måske lykkes det med Tour de France, siger Lars Lundov.

David Lappartient, der som nævnt var til stede i Herning, løfter på hatten over EM-arrangementet.

- Det har været organiseret meget flot. Vejret var ikke så godt, da det regnede hver dag. Men det er en del af cykling, og vinden og regnen gjorde løbene meget interessante.

- Det var stærke ryttere, der vandt hver gang. Afsluttende med Alexander Kristoffs sejr i landevejsløbet, siger David Lappartient.

Han peger også på, at danskerne generelt gjorde det flot. Det hele er med til at gøre indtryk hos ASO, der arrangerer Touren.

- Det var godt for Herning, og vi var meget glade for, at niveauet var så højt, lyder det fra franskmanden.

Lundov fortæller, at der er en konstant og løbende dialog om at få Touren til Danmark.

Da der var Tour-start i tyske Düsseldorf i år, foregik der et dansk lobbyarbejde, og det skal fortsætte i de kommende måneder.

- Vi havde en stor delegation til Tour-starten i Düsseldorf med mange kommuner repræsenteret.

- Dels for at opleve Tour-starten og for at tage viden med hjem. Men det var også for at vise, at vi vil det her. Vi ønsker det, siger Lundov.

Danmark har officielt ansøgt om at være vært for Tour-starten i 2019, 2020 eller 2021, men i 2019 har ASO siden valgt Belgien som startland.

- København er flere gange blevet udnævnt til verdens største cykelby, så der er et rigtig godt match med verdens største cykelbegivenhed.

- Alle store begivenheder afholdt på dansk grund er i princippet med til at styrke de danske muligheder for at få en Tour de France-start. Det er med til at dokumentere og vise, at vi formår det, siger Lundov.