EM-stjerne skiller sig ud: Jeg siger min mening

Hun kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan med sin mor og fire søskende for 17 år siden, efter at Taliban havde overtaget kontrollen med landet.

Faderen var blevet afhentet i familiens hjem og dræbt af Taliban, og derfor satte moren og børneflokken kursen mod Storbritannien, men de endte lidt tilfældigt i Danmark.

Det var først efter ankomsten til den lille flække Gug i Nordjylland, at fodbolden blev en del af hendes liv.

- Jeg havde ikke spillet fodbold, før jeg var 12 år. Jeg vidste godt, hvad fodbold var, men havde ikke spillet det. Kun sparket til en bold, som jeg fik af min far.

- I starten troede vi, at det var en høvdingebold, siger Nadim.

Spørgsmål: Står det ellers ikke i lærebogen, at man skal starte i en tidlig alder for at blive dygtig?

- Det er noget bullshit. Det er aldrig for sent at lære noget.

Spørgsmål: Hvorfor er du så blevet så god?

- Jeg ved det ikke. Jeg synes altid, at fodbold har været sjovt og har ikke set det som træning.

- Med alle de timer, jeg har lagt i det, har jeg nok trænet ligeså meget som dem, der er begyndt seks år tidligere. Jeg var ude at lege med bolden hele tiden.

- Ellers er jeg født med det, siger hun og slår ud i en latter.

29-årige Nadia Nadim er ikke som de fleste danske fodboldspillere. Hun taler slang, og blander engelske ord med danske - måske fordi hun bruger halvdelen af året i USA, hvor hun er professionel i Portland Thorns.

Her spiller hun for et hjemmebanepublikum, der ville gøre de fleste mandlige spillere i Superligaen misundelige, da der møder omkring 15.000 tilskuere op til holdets kampe.

- Det er vanvittigt, at jeg spiller i Portland. Det er noget af det fedeste, jeg har oplevet.

- Jeg havde aldrig troet, af det var muligt for kvindefodbold at nå dertil. Det burde være sådan alle steder, siger Nadim.

- Det er et fedt setup, og fansene er vilde. Jeg elsker, at der er ligestilling, og at ejeren virkelig prøver at give kvinder og mænd samme vilkår.

- Selvfølgelig er der forskel i løn, men jeg tror, at de er på vej til at gøre det bedre. Men alle de andre ting gør mig endnu mere motiveret og glad, fortæller angriberen.

Nadim er heller ikke bange for at lægge sig ud med nogen, som da hun i foråret udtalte, at hun ikke brød sig om den hårde tone i udlændingedebatten. Den fik hende til at føle sig mindre dansk.

Tonen i debatten står ifølge Nadim i kontrast til den medmenneskelighed, hun blev mødt af, da hun ankom til Danmark.

- Som atlet får man altid at vide, at man ikke skal have en mening, så får man haters. Man skal være neutral, så kan alle lide dig. Det er jeg uenig i.

- Jeg synes, at man som atlet har et ansvar for at sige sin mening og tage et standpunkt. Jeg sagde det, jeg følte i øjeblikket, og jeg står 100 procent ved, hvad jeg har sagt, siger Nadim.

Hun var meget bevidst om, at hun stak hovedet ind i en hvepserede.

- Jeg fik meget negativ respons. I en kommentar på en avisside var der en, der skrev, at jeg var utaknemmelig, og at jeg skulle sende mit kontonummer, så jeg kunne få tilsendt penge og rejse hjem.

- Den slags tager jeg med et gran salt - det er uintelligente mennesker, der leger keyboard-warriors, fortæller hun og nævner, at der også var mange positive kommentarer.

Al den hjælp, Nadim og familien fik i de svære år som flygtninge, betyder, at hun gerne vil give noget tilbage.

Nadia Nadim husker særligt en episode lige efter ankomsten til Danmark, hvor en politibetjent gav hende lidt bananer og en toast.

- Det hænger ved for mig. Han har sikkert selv glemt det, og det var no big deal for ham. Men det gjorde et stort indtryk på mig.

- Det gør, at jeg nu føler mig rede til at gøre det samme for andre. Den dag var maden det bedste, nogen kunne gøre for mig.

- Det var måske 20 kroner og tre minutter af hans tid, siger landsholdsspilleren som et forsøg på at beskrive, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel.

Når fodboldkarrieren er forbi vil hun give tilbage som læge. Sideløbende med fodboldkarrieren er hun tæt på at færdiggøre medicinstudiet.

- Jeg har selv fået så meget hjælp gennem mit liv. Det er små ting, der har haft stor impact på mit liv.

- Jeg vil gerne gøre det samme for andre, og som læge kommer man til at gøre store ting for andre. Det er fedt.

- Plus at man kommer til tjene mange penge, siger Nadim og griner.

Spørgsmål: Du bliver ofte sammenlignet med Sveriges Zlatan Ibrahimovic. Hvordan har du det med den sammenligning?

- Jeg tror, at sammenligningen skyldes vores baggrund. Jeg tror også, at han har den der mentalitet, som jeg også selv har. Men det er ikke noget, jeg tænker på - der findes kun en af mig.

- Men jeg har læst hans bog, som er god og ret sjov. Han er en sej angriber, siger hun.

Det danske kvindelandshold møder torsdag klokken 20.45 Hollands EM-værter i den anden gruppekamp efter en 1-0-sejr over Belgien i åbningskampen.

Senere venter Norge i den sidste gruppekamp. To af gruppens fire hold avancerer til knockoutfasen.