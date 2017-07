EM-spiller: Jeg drømte om at nå til tops på herresiden

- Jeg spillede med drengene, da jeg var mindre og mange år frem.

- Drømmen var at spille på landsholdet hos herrerne og være professionel i de store herreklubber, siger Mie Leth Jans.

Denne sommer går lidt af barndomsdrømmen om at blive professionel i opfyldelse, når hun bytter Brøndby ud med en fuldtidskontrakt på Manchester Citys kvindehold.

Selv om Mie Leth Jans nu i del år har spillet kvindefodbold, så var det anderledes i de yngre år.

- Jeg kendte ikke til kvindefodbold på det tidspunkt, og jeg havde ikke hørt om det.

- De piger, der startede, var dårlige i forhold til mig, så kvindefodbold var ikke så spændende. I lang tid vidste jeg ikke, at det eksisterede, så jeg drømte om at blive professionel på herresiden, siger hun.

Flere af landsholdskammeraterne har heller ikke skelnet særlig meget mellem drenge- og pigefodbold. Det er først lidt senere i karrieren, at køn er kommet til at spille en rolle.

Landsholdets venstrekant, Katrine Veje, spillede i flere år med Tottenhams Christian Eriksen og FC Københavns Rasmus Falk i Middelfart.

- Jeg tænkte bare, at jeg var en af drengene.

- Senere kom der et pigehold i Middelfart, men min veninde og jeg blev ved med at spille for drengene, indtil jeg var 15 år, siger Katrine Veje.

- Vi var på ture med drengene, og vi klædte sågar om med dem, indtil vi fik dommerrummet. Jeg vidste godt, at jeg var pige, men det var aldrig sådan, at jeg tænkte, at det var umuligt at blive fodboldspiller, siger hun.

Som 16-årig landede hun en mindre kontrakt i OB, og senere fik hun en fuldtidskontrakt i Malmø. Denne sommer går turen fra Brøndby til franske Montpellier.

Landsholdets største stjerne, Wolfsburg-angriberen Pernille Harder, har også spillet sammen med drenge både i efterskole- og senere i gymnasietiden, hvor hun var tilknyttet FC Midtjyllands fodboldakademi.

Det danske kvindelandshold åbner EM søndag aften, når Belgien venter i den første gruppekamp. Senere skal Danmark op imod Hollands EM-værter og Norge.

Der er kampstart klokken 20.45.