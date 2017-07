EM-spiller: Det var ulideligt med ti minutters overtid

Danmark var foran med 1-0. Men Norge pressede hårdt på for at få den udligning, der potentielt kunne spolere danskernes håb om at nå kvartfinalen, hvis Belgien samtidig slog Holland i den anden gruppekamp.

- Til sidst kigger jeg op for at se hvor lang tid, der er tilbage af kampen.

- Jeg ser, at der står ti, og så tænker jeg, at Pernille Harder (med trøjenummer ti, red.) skal skiftes ud.

- Så finder jeg ud af, at der er lagt ti minutter til kampen. Det er ret lang tid.

- Så det var en kæmpe forløsning, da der blev fløjtet af, og vi hørte, at Holland havde vundet, siger Sanne Troelsgaard.

I pausen havde de danske spillere fået at vide, at Holland førte 1-0 mod Belgien, hvilket var et perfekt resultat for danskerne.

Men i anden halvleg kom der ingen opdateringer fra sidelinjen. Derfor vidste spillerne reelt ikke, om Belgien havde gang i et comeback.

- Vi vidste ikke noget. På et tidspunkt kigger jeg op på tilskuerpladserne, og jeg ser nogle danskere, der jubler og krammer hinanden.

- Men der var stadig ti minutter tilbage af vores egen kamp, og med det pres, som Norge lagde på os, var jeg ikke rolig endnu.

- Var Norge kommet på 1-1, så kunne de hurtigt have scoret et mere, siger Troelsgaard.

Straks efter slutfløjtet fik danskerne besked om, at Holland havde slået Belgien 2-1, og så kunne jublen bryde løs.

Den primære årsag til de mange tillægsminutter var, at Norges målmand undervejs i anden halvleg blev behandlet efter en nærkamp.

Sanne Troelsgaard havde fået en lidt defensiv midtbanerolle mod Norge. I slutningen af første halvleg kom hun i fokus, da hun begik straffespark på den norske stjerne Ada Hegerberg.

- Jeg så hende ikke. Jeg sparkede i et håb om, at jeg ville ramme bolden.

- Jeg er meget i tvivl om, hvor meget jeg ramte hende, siger Troelsgaard, der efterfølgende kunne se målmand Stine Lykke redde det norske straffespark.

Danmark skal i aktion næste gang på lørdag i kvartfinalen. Først tirsdag aften afgøres det, om danskerne skal op imod de regerende tyske europamestre, Sverige eller Rusland.