EM-sølvvinder: DBU skal anerkende vores præstationer

Og hun er utilfreds med unionens vilje - eller mangel på samme - til at belønne fodboldkvinderne efter to succesrige slutrunder i træk - senest med sommerens EM-sølv i Holland.

Forhandlingerne om en ny kollektiv aftale er gået i hårdknude, og det bekymrer EM-sølvvinderen, fortæller hun til Spillerforeningens hjemmeside.

- Vi har selvfølgelig nogle ønsker til vores løn. Vi vil gerne se i deres (DBU's, red.) tilbud til os, at de anerkender vores præstationer. Nu er det anden gang i træk, at vi er nået langt til en slutrunde.

- Så vi synes også, vi har nok med i bagagen til at forlange nogle bedre forhold - både lønningsmæssigt, men også i forhold til faciliteter under landsholdssamlingerne, siger Stina Lykke.

Landsholdsaftalen mellem Spillerforeningen og DBU gældende for fodboldkvinderne og herrernes U21-landshold udløb tirsdag efter fem dages forlængelse.

Stina Lykke håber, DBU snart vil lade en ny aftale afspejle spillernes præstationer på grønsværen.

- Vi synes, at vi er værd at investere i, og det har vi også vist. Vi vil gerne mere med vores sport.

- Men det kræver, at DBU vil hjælpe os med det, og selv om de lige nu ved, at vi vil have mere, prøver de at holde på, alt hvad de har, siger Stina Lykke, som ikke forlanger at blive sidestillet med mændene.

Hun er fysioterapeutstuderende og knokler for at få økonomien til at hænge sammen.

- Min hverdag er presset. Jeg jonglerer mit studie, to studiejobs og fodbolden ved siden af. Jeg har opbrugt min SU, så jeg skal arbejde dobbelt så meget, for at få det til at løbe rundt. Det kan man vist godt kalde en presbold, forklarer hun.

Den danske målvogter er ærgerlig over DBU's udmeldinger, men overbevist om, at forhandlinger er den rigtige vej frem:

- Jeg er positiv omkring, at vi får en kollektiv aftale i stand, og at vi får forbedret forholdene for os spillere. Det håber og tror jeg også, at DBU er interesseret i.