EM-kvinder vil lade Holland-nedtur gå ud over Norge

Efter en skidt første halvleg mod Holland i Rotterdam tilspillede Danmark sig efter pausen så mange og store muligheder, at det var et under, at det ikke lykkedes at score.

- Vi skal ud og have et godt resultat mod Norge, vi skal vinde og angribe kampen, siger Sanne Troelsgaard.

- Vi må ikke lade Norge gøre, som Holland fik lov til.

- Der skal presses højt, og vi skal virkelig tro på alt, og så er jeg sikker på, at vi nok skal få vores chancer. Og på mandag scorer vi, siger højrekanten.

Den offensive profil Nadia Nadim beretter, at hun føler sig i bedre og bedre fysisk forfatning, efter at hun ankom til EM-lejren oven på en skadesperiode.

I åbningssejren mod Belgien i søndags blev hun pillet ud midt i anden halvleg, mens hun torsdag havde kræfter til at spille fuld tid mod Holland.

I tillægstiden var hun endda tæt på at udligne til 1-1 på et hovedstød, men hun fik ikke dirigeret bolden derhen, hvor hun ville.

- Jeg har det godt, og jeg havde stadig lidt overskud til sidst i kampen mod Holland.

- Nu skal jeg bygge lidt mere på frem mod Norge-kampen, så jeg kan lave endnu mere i den kamp, siger Nadim.

- Jeg har ikke nået at tænke så meget på den kamp, men det bliver et vildt nordisk opgør, som begge hold vil vinde. Vi går ind med en plan om at få en sejr, siger hun.

Forsvarsspiller Simone Boye og angriber Pernille Harder mener også, at der er noget at bygge videre på trods nederlaget til Holland.

- Vi spillede en dårlig første halvleg, men fik kæmpet os op i anden. Helt frem til det sidste havde vi chancer.

- Det kan vi tage med til næste kamp. Det er vigtigt, at vi har troen og selvtilliden, mener Harder.

Simone Boye har samtidig noteret sig, at Norge måske ikke ligefrem strutter af selvtillid efter nederlag til Belgien og Holland i de første to spillerunder i gruppe A. Torsdag tabte nordmændene 0-2 til Belgien.

- Nu tabte Norge til Belgien, og vi skal gå efter at vinde. Med de takter vi viste i anden halvleg mod Holland, kan det kun blive en god kamp, siger Simone Boye.

Når det gælder mandagens skæbnekamp mod Norge er midtbanespilleren Maja Kildemoes ikke aktuel på grund af karantæne.

Derudover er der tvivl om Mie Leth Jans i det hårdt prøvede midterforsvar, hvor Janni Arnth i forvejen er dømt færdig i turneringen. Leth Jans vrikkede om på den ene fod i slutfasen mod Holland.

Hollænderne topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point.

De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.