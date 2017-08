EM-kvinder om bonusdebat: Sammenlign os ikke med herrerne

Mens herrerne hver fik en bonus på 800.000 kroner for blot at blive udtaget til den danske EM-trup i 2012, så har de danske kvinder sikret sig godt 80.000 kroner på at nå finalen i Holland.

De danske fodboldkvinder vil gerne have en større EM-bonus, men det er forkert at sammenligne med herrerne.

- Vi har gjort det så godt, og man havde da håbet, at der faldt mere af, siger Sanne Troelsgaard.

- Hvis vi var herrer, ville det være noget andet.

- Men jeg går nu ikke og tænker på, hvor mange penge jeg får. Det kan vi gøre efter EM, siger hun.

- Der er mange, der har skrevet til mig: kan det virkelig passe, at I får så meget? Andre har skrevet: får I ikke mere, siger Sanne Troelsgaard om de forskellige holdninger i bonusdebatten.

Højrekanten er dog bevidst om, at det er herrelandsholdet, der med hendes ord er "pengemaskinen" i Dansk Boldspil-Union (DBU). Derfor er der ingen sure miner.

Ligestillingsordførere fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kritiserede torsdag i TV2 Nyhederne kvindernes EM-bonus for at være for lav i forhold til herrernes.

Forsvarsspilleren Line Røddik mener slet ikke, at politikerne kan sammenligne økonomiske forhold på tværs af herre- og kvindefodbold.

Mens herrefodbolden er en milliardforretning, så er pengestrømmene på kvindesiden på et langt lavere niveau. Det gælder også økonomien rundt om EM-slutrunder.

- Man skal ikke sammenligne kvinde- og herrefodbold, når det kommer til det sportslige, og heller ikke når det gælder bonus, siger Røddik.

- Men det vil da være fedt, hvis der var en bedre økonomi på kvindesiden. At der generelt var højere lønninger. Lige nu har jeg holdkammerater, der ikke kan leve af fodbolden.

- Man ser en gang imellem, at slutrunder kan give et ekstra ryk. EM kan forhåbentlig rykke noget i Danmark.

- Desto mere vi bliver set og kan vise vores logoer, jo mere interessante bliver vi for sponsorer. Det er den måde, at det kører rundt på.

- Kan man tage penge for at gå til vores kampe for at se os og sælge tv-rettigheder, så kommer der penge ind, og så kan det forhåbentligt også gavne os, siger Røddik.

DBU's EM-bonus til kvinderne er bygget op som et trappesystem.

Ifølge Spillerforeningens direktør, Mads Øland, fik kvinderne 25.709 kroner hver for at kæmpe sig videre fra den indledende gruppe. Kvartfinalesejren over Tyskland var yderligere 20.567 kroner værd.

Der blev lagt yderligere 35.993 kroner oveni puljen, efter at Østrig blev nedlagt i semifinalen.

Lykkedes det søndag at slå Holland i finalen, udløser det ifølge Øland en ekstra bonus på 51.418 kroner - samlet kan EM-bonussen til hver spiller ende på godt 133.000 kroner.

Theresa Nielsen har nydt at se bonussen vokse støt.

- Jeg har været glad hver eneste gang, at vi har taget et trin op af den bonustrappe, siger højrebacken.

DBU har i løbet af ugen slået fast, at den store forskel i EM-bonusser på kvinde- og herresiden skyldes langt lavere indtægter hos kvinderne.

- Vi knokler for at få dem i vejret og få flere til at interessere sig for det, sagde DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, torsdag til TV2 Nyhederne.

- Derfor er det jo herligt med den succes, vi oplever i øjeblikket, så vi på sigt kan få langt flere penge i kvindefodbold og få honorarerne op, sagde han.

Søndagens EM-finale mod Holland spilles i Enschede klokken 17.