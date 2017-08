EM-kvinder hylder målmanden efter semifinaledrama

Målmand Stina Lykkes evner på straffespark er så velkendte, at ingen for alvor troede på, at det kunne ende galt.

Lykke reddede to af de østrigske forsøg med pragtredninger, mens det første blev sendt langt over mål. Dermed endte straffesparkskonkurrencen 3-0 til Danmark.

- Jeg var slet ikke i tvivl om, at vi ville vinde. Det er fantastisk at have Stina Lykke i målet, siger Sanne Troelsgaard.

- Jeg skulle have sparket som nummer fem. Så jeg sagde til hende, at nu har du bare af at redde, så jeg slipper for at sparke, siger hun.

Nadia Nadim, der havde insisteret på at sparke det første danske forsøg fra pletten og scoret, fremhæver også målmanden.

- Det er sindssygt og vanvittigt, så kampafgørende hun har været for os - mange gange, siger Nadim.

- I dag viser hun klassen igen. Det er superfedt at have sådan en målmand, siger angriberen.

- Det er surrealistisk, at vi er i finalen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er noget, at det vildeste at stå i en EM-finale. Det havde jeg slet ikke set komme, siger Nadim.

Katrine Veje lod sig skifte umiddelbart efter 120 minutter, da hun ikke havde lyst til at sparke fra pletten. Hun følte sig også sikker på målmandens evner.

- Stina har kigget meget video med vores målmandstræner.

- At Stina er så dygtig på straffespark giver noget til hele holdet. Vi ved, at hun redder, siger Veje.

Danmark spiller EM-finale søndag mod EM-værterne fra Holland.