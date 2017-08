EM-kvinder: Nu skal vi have armene ned

Tirsdag er Theresa Nielsen og holdkammeraterne begyndt at forberede sig på semifinalen mod Østrig efter et par døgn, hvor den sensationelle sejr over Tysklands regerende europamestre har fyldt det meste.

De danske fodboldkvinder skal igen til at indstille det rette fokus efter et par dage med store smil på læberne.

- Det begynder i dag. I går lukkede vi Tyskland-kampen ned, og nu er vi begyndt at kigge på Østrig, siger Theresa Nielsen.

- Til en slutrunde kan man ikke glæde sig særlig længe over de store præstationer. Der venter hele tiden en ny opgave.

- Nu har vi været rigtig glade for, at vi slog Tyskland. Men det må ikke skygge for, at vi har en modstander, der venter. Og Østrig har faktisk været bedre end Tyskland til de ting, de er gode til.

- Så nu pakker vi Tyskland-kampen væk. Vi er ikke tilfredse, og det skal stråle ud af os mod Østrig. Vi vil hele vejen, siger højrebacken, der scorede det afgørende 2-1-mål mod Tyskland.

Line Røddik mener, at danskerne skal finde en måde at kombinere den nuværende glæde, mens holdet skærper dets fokus på den konkrete opgave.

- Vi skal bruge den gode stemning og tage den med ind på banen. Men vi må ikke tænke, at vi kan gå på vandet, fordi vi har slået de regerende europamestre.

- Vi skal være mindst ligeså gode mod Østrig. For det er et helt andet hold, vi skal møde nu, siger Røddik.

Østrig, der har været EM's store overraskelse, slog kort før afrejsen til EM Danmark med 4-2 i en testkamp.

- Jeg tror, at det var godt, at vi fik det rap over nallerne.

- Nu ved vi, hvor stor en opgave vi står over for. Vi skal være 110 procent klar mod Østrig, siger midterforsvareren.

Torsdagens semifinale spilles klokken 18.00 i Breda. I den anden semifinale står de hollandske EM-værter over for England.