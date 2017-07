EM-helt pandede Tyskland ud: Jeg er bange for at heade

Søndag eftermiddag var turen så kommet til den 30-årige højreback, der scorede sit seneste landsholdsmål for seks år siden.

Det er sjældent, at Theresa Nielsen ender som matchvinder for det danske landshold.

Med syv minutter tilbage af EM-kvartfinalen mod Tyskland var Theresa Nielsen løbet med frem i det tyske straffesparksfelt.

Her satte hun panden på Frederikke Thøgersens indlæg og sørgede for en sensationelt dansk 2-1-sejr.

- Jeg bliver kritiseret for, at jeg ikke er offensiv nok mere. Det må jeg jo tage til mig, så jeg løb hele vejen med frem.

- Hvis det udvikler sig til den slags, så må jeg løbe endnu mere i feltet i vores næste kampe, siger Theresa Nielsen med et stort grin.

- Det er mange år siden, at jeg sidst scorede med hovedet. Det var dengang, jeg var juniorspiller.

- Jeg arbejder ikke så godt med hovedet. Jeg er jo lidt lille i det, og jeg er også sådan lidt bange for det - især i det offensive.

- Mod Tyskland endte jeg med at stå helt alene. Der var ingen omkring mig, forklarer hun.

Tyskland, der har vundet de seneste seks EM-titler, fik en drømmestart på kampen. Et dansk målmandsdrop af Stina Lykke sendte tyskerne i front på et langskud efter to minutter.

Efter pausen fik Nadia Nadim udlignet til 1-1 for Danmark, inden det lykkedes Theresa Nielsen at sikre sejren.

- At komme bagud mod Tyskland i en EM-kvartfinale - det tror jeg ikke, at der er mange hold, der ville kunne rejse sig fra.

- Men vi kan altså komme rigtig langt med det her hold. Vi bygger på fra kamp til kamp, siger matchvinderen.

Målmand Stina Lykke er efter sejren lettet over, at hendes fejl i begyndelsen af kampen ikke kom til at betyde det store.

- Jeg prøvede at fise skuddet hen over mål, men bagefter kunne jeg se, at jeg skulle have grebet den. Det er helt klart min fejl.

- Bagefter er jeg heldig med, at Tyskland kom frem til flere chancer, og så byggede jeg selvtilliden op igen.

- Jeg er bare glad for, at det ikke endte med, at den scoring sendte os ud, siger målmanden.

Danmark møder på torsdag enten Østrig eller Spanien i semifinalen.