EM-helt følte sig i et slags fængsel efter 1992-triumf

Og den øgede opmærksomhed var til tider for meget for nogle af spillerne, som ikke brød sig om rampelyset.

Det danske fodboldlandshold, der uventet besejrede de tyske verdensmestre i EM-finalen i 1992, var efterfølgende under massiv mediebevågenhed.

Det fortæller Flemming Povlsen, der var en af Danmarks stjerneangribere under EM.

- Anonymitetens pris er høj, og når man giver slip på den med sådan en præstation, så bliver det også et fængsel et eller andet sted, siger Flemming Povlsen til 25-års-jubilæet for sejren på Københavns Rådhus.

Den tidligere Borussia Dortmund-angriber var i avisernes søgelys og spalter forud for den legendariske EM-sejr. Men det, han efterfølgende oplevede, blev næsten for meget.

- Der kom en enorm opmærksomhed på mig, og at have de øjne i nakken var en ubehagelig oplevelse, siger eksangriberen.

Ud over ham selv, Peter Schmeichel og Brian Laudrup var EM-truppen fra 1992 ikke under synderlig mediebevågenhed, og den øgede opmærksomhed, der opstod fra den ene dag til den anden, var voldsom.

- Der er mange, der jagter den kendisgrad i de her år og generationer. Men det kom så overraskende for os og var så massivt, at der pludselig var så mange, der var interesseret i, hvad vi foretog os. Det var skræmmende, siger Flemming Povlsen.

Det undrer ham dog ikke, at EM-heltenes sejr stadig står så lysende klart i danskernes bevidsthed.

- Jeg kan godt forstå, at folk stadig rider den hest, der hedder EM i 1992. For der er ikke sket noget tilsvarende siden, man kan sætte i stedet.

- Det ramte så mange, og det er derfor, at den her generation og det her resultat stadig står ved magt, siger Flemming Povlsen.