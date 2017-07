EM-chef: Det vil næsten matche en titel at slå Tyskland

Det har længe været landstræner Nils Nielsens hede drøm, at Danmark bliver den første nation, der sender Tyskland ud af EM i mere end to årtier.

- Det vil jo næsten være lige så historisk at slå dem som at vinde hele turneringen, fordi Tyskland har vundet så mange gange.

- Tyskerne har været europamestre lige så længe, som nogle af mine spillere har levet. Derfor kunne det være rigtig stort at slå dem.

- Nu får vi i hvert fald et skud og kan være dem, der slår Tyskland ud. Det havde jeg håbet på, siger Nils Nielsen.

Landstræneren var væk fra EM-lejren tirsdag og det meste af onsdagen for at tage af sig af en personlig sag i Danmark.

Torsdag var han tilbage på træningsbanen lidt uden for Arnhem i Holland, hvor danskerne forbereder sig til den svære kvartfinale.

- Hvis vi spiller ti gange mod Tyskland, så slår vi dem måske én gang. Vores job er at finde den kamp frem lige præcis på lørdag, siger Nils Nielsen.

- Nu har vi chancen for at udfordre det hold, som er nummer et i Europa, og jeg har en fornemmelse af, at mit hold kan overraske.

- Vi har de rette våben, men vi skal også have alt til at spille både den ene og anden vej, ellers har vi ikke en chance. Men får vi det til at spille, så har vi også et hold, der kan gøre ondt på Tyskland, vurderer landstræneren.

Mens flere af Nils Nielsens spillere vurderer, at Tyskland i øjeblikket virker svagere end tidligere, så er landstræneren af en anden mening.

- De har spillet fantastisk til EM, men det er bare på nogle andre parametre, siger han.

- Tyskland er blevet meget dygtigere til at kombinere. Til gengæld er de ikke lige så direkte, som de har været kendt for. Hvis man lavede en halv fejl mod dem tidligere, så blev man straffet med det samme.

- Her til EM har de kombineret meget mere og set lidt spanske ud. Det har de tidligere været lidt ligeglade med.

- Den her gang er de meget flot spillende, men knapt så effektive, mener landstræneren.

Danmark har sikret sig en plads i kvartfinalen med en andenplads i gruppe A, mens tyskerne blev etter i gruppe B.

De regerende tyske europamestre slog i gruppefasen Rusland og Italien. Derudover blev det til uafgjort mod Sverige.

De danske fodboldkvinder har tabt til Holland og besejret Norge og Belgien.

Lørdagens kvartfinale spilles i Rotterdam klokken 20.45.