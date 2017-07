EM-banen i Rotterdam er blevet klar til kamp

Massivt regnvejr over den hollandske storby lørdag aften, gjorde banen så drivende våd, at kvartfinalen efter flere korte udsættelser blev udsat til søndag klokken 12.00.

En hel nat har gjort underværker for fodboldbanen i Rotterdam, hvor de danske fodboldkvinder skal møde Tyskland i EM-kvartfinalen.

Søndag formiddag er de synligt store vandpytter fra især hjørnerne forsvundet, og banen ligner igen et sted, hvor man kan afvikle en fodboldkamp.

Efter en morgen og formiddag med tørvejr, begyndte regnen klokken 10.40 igen at stå i stænger ned over Rotterdam.

Regnen stod dog blot på i et kvarter, før der igen var opklaring i vejret. Dermed skulle kampen ikke være i fare for en ny udsættelse.

Udenfor stadion står tilskuerne i kø for at komme ind på fodboldklubbens Spartas intime hjemmebane, efter at de blev sendt hjem lørdag aften ved 22-tiden.

På samme tidspunkt forlod de danske og tyske landsholdsspillere stadion, efter at de af to omgange havde forsøgt at gennemføre opvarmningen.

Det viste sig umuligt, da bolden havde svært ved at trille flere steder på banen. Når bolden havde været i luften, så landede den med det samme i græsset uden opspring.

Både Danmarks landstræner Nils Nielsen og hans tyske kollega, Steffi Jones, har valgt samme startopstilling som lørdag aften.

Det betyder, at målmand Stina Lykke foran sig har et forsvar bestående af Theresa Nielsen, Simone Boye, Stine Larsen og Line Røddik.

Centralt på midtbanen ligger Maja Kildemoes ved siden af Line Sigvardsen Jensen. På kanterne er Sanne Troelsgaard og Katrine Veje. Nadia Nadim og Pernille Harder udgør det danske angreb.

Vinderen af kvartfinalen mellem Danmark og de regerende tyske europamestre skal i semifinalen op imod enten Spanien eller Østrig.