EL-finaleskuffelsen irriterer stadig Kasper Dolberg

Efter en sæson, hvor Kasper Dolberg nærmest har gået på vandet, sluttede den i skuffelse for den danske angrebskomet.

Den 19-årige angriber har nu fået skuffelsen godt en uges tid på afstand, og han lever med den, men det gør stadig ondt at mindes.

- Jeg synes stadig ikke, det er sjovt at tænke på det, men det er ikke sådan, at jeg går og er sur over det nu, lyder det fra Dolberg.

Han stødte torsdag til landsholdstræningen i Brøndby, og selv om han stadig ikke har lyst til at gense finalen, hvor Dolberg blev udskiftet i anden halvleg efter en anonym indsats, har han taget lærdom med fra kampen.

- Jeg kan lære en masse om, hvordan jeg skal flytte mig på banen i forhold til forsvarsspillerne, og det var jeg bare ikke god nok til i den kamp, siger Ajax-angriberen.

- Jeg er ikke vant til, at det er let, men jeg er vant til at kunne det, og det var lige pludselig lidt sværere. Der var lidt mindre plads, og så fik jeg ikke bolden.

I Holland har han gennem hele sæsonen ikke haft svært ved at gøre ondt på forsvarsspillerne med sine 16 mål og seks assister i ligaen.

I 13 Europa League-kampe fik han også banket seks mål ind samt leveret en enkelt assist.

I mødet med Manchester Uniteds erfarne forsvarsspillere Chris Smalling, Daley Blind, Antonio Valencia og Matteo Darmian blev Dolberg dog den lille i finalen.