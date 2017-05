E-sport får tipsmidler og håber på DIF-medlemskab

Ifølge BT får e-sporten tildelt halvanden million kroner fordelt med halvdelen i år, 500.000 kroner næste år og 250.000 kroner i 2019.

Penge, som ifølge avisen kommer fra en pulje kaldet idrætsaktstykket, som Kulturministeriet sammen med Folketingets Finansudvalg uddeler årligt.

Indsprøjtningen glæder Mogens Jensen, der er idræts- og medieordfører for Socialdemokratiet, der mener, DIF bør anerkende e-sport som en reel sport.

Formand for eSport Danmark Thomas Koed glæder sig over den økonomiske hjælp og anerkendelse.

- Jeg er helt uden ord. Det er fantastisk. Det giver os muligheden for at sørge for at hjælpe foreninger med at blive etableret rundt om i landet.

- Jeg håber så bare, at vi kan fortsætte den konstruktive dialog, vi allerede har med DIF, så vi på sigt kan blive optaget som idrætsgren, siger Thomas Koed til avisen.

I nogle lande anerkendes e-sport som en reel sportsgren. Danmarks Idrætsforbund har indtil videre haft en anden holdning.