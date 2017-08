Dylan Teuns vinder Polen Rundt med få sekunder

Med 30 kilometer tilbage af etapen havde Peter Sagan (Bora) og Rubèn Plaza (Orica-Scott) opbygget et forspring på 45 sekunder ned til en gruppe forfølgere, der yderligere havde et minut ned til feltet.

Mod etapens slutning ramte rytterne nogle voldsomme stigninger med stigningsprocenter på op mod 22 procent.

Sagan formåede at komme først over stigningerne med cirka 20 sekunder ned til den nærmeste forfølger Diego Rosa (Sky).

På trods af at Sagan blev kaldt tilbage for at køre for Majka, der havde en mulighed for at vinde i det samlede klassement, så lykkedes det den snu slovak at snige sig væk igen.

Det skete på en nedkørsel, og da han ramte bunden af sidste stigning var der tre kilometer til mål med et forspring på 20 sekunder. Efterfølgende gik Sagan dog kold i den polske sommervarme, og flere ryttere passerede ham.

Med ti, seks og fire bonussekunder at køre om, var den samlede sejr stadig mulig at tage for flere ryttere. Med 500 meter til mål åbnede Adam Yates (Orica-Scott) spurten, men det blev Wout Poels (Sky), der tog etapesejren.

Majka forsøgte at gå forbi Yates i kampen om andenpladsen, men han måtte nøjes med tredjepladsen og de fire bonussekunder.

Teuns slap ikke gruppen i spurten, og dermed blev han den samlede vinder af Polen Rundt med to sekunder ned til Majka og tre sekunder til Poels på tredjepladsen.