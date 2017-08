Dybala-hattrick sikrer Juventus sejr efter comeback

To scoringer af Paulo Dybala sikrede uafgjort ved pausen, og i anden halvleg afgjorde Juventus opgøret med to mål.

Det sidste blev sat ind af Dybala, der dermed scorede hattrick.

Resultatet betyder, at Juventus ligger på førstepladsen i Serie A med to sejre. Langt de fleste klubber i rækken mangler dog at spille i anden runde.

Der var blot spillet et minut lørdag, da Miralem Pjanic scorede selvmål for Juventus. Midtbanespilleren var uheldig at sende bolden i eget mål efter et indlæg fra Genoa i højre side.

Det blev endnu værre for gæsterne, for det blev også 2-0 til hjemmeholdet efter blot syv minutter, da Andrey Galabinov scorede på et straffespark.

Juventus vågnede så op efter lidt under et kvarter og kombinerede sig igennem Genoas defensiv.

Pjanic fandt Paulo Dybala, som sendte bolden i mål og reducerede til 1-2, og argentineren udlignede også for gæsterne i første halvlegs overtid, da han sikkert omsatte et straffespark til 2-2.

Juventus kunne derfor komme ud til anden halvleg med optimisme, og det gik da også gæsternes vej efter lidt over en times spil.

Mesterholdet holdt gang i bolden i flere kombinationer, og Mario Mandzukic løftede bolden frem til Juan Cuadrado, der var i løb i højre side.

Colombianeren fik bolden under kontrol i feltet og sendte den forbi Genoa-keeper Mattia Perin til 3-2-føring.

I overtiden scorede Dybala så sit tredje mål i kampen, da han gjorde det til slutresultatet med en flad afslutning.