Durmisi: Klubskifte rykker mig flere niveauer

Spilleren har allerede kunnet mærke, at han er på et højere niveau, og han håber, det kommer til at smitte af på landsholdet, som han er samlet med frem mod onsdagens testkamp mod Liechtenstein og søndagens VM-kvalifikationskamp mod Armenien.

- Personligt har klubskiftet været succesrigt indtil videre, fordi jeg har spillet begge ligakampe. Men det har ikke været så godt for holdet, for vi har kun fået ét point i to kampe.

- Jeg kan sagtens mærke, ligaen og træningen er ét niveau højere - nærmere to niveauer højere - end jeg har været vant til. Det går stærkere både spillemæssigt og oppe i hovedet, og hvis man ikke er klar, så er det ud. Så man skal være fokuseret hele tiden, siger Riza Durmisi.

I sin officielle Betis-debut stod han over for selveste Lionel Messi, som sammen med resten af Barcelona-holdet trak sig sejrrigt ud af opgøret med 6-2.

- Det har været meget godt at spille mod de bedste fra start. Og så ved man til en kamp mod Barcelona, at man kun kan overraske.

- De havde en lille væver type over for mig, jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hed, men han er dygtig, siger Durmisi muntert om Messi.

- Jeg vil gerne have haft flere en mod en-dueller mod ham, men på grund af måden, vi spillede på, så skete det ikke så meget. Men han var en dygtig spiller at spille over for, siger landsholdsspilleren.

Durmisi spiller i en af verdens stærkeste ligaer, og han er eneste naturlige venstre wingback i Åge Hareides landsholdstrup. Durmisi vil dog ikke tage en startplads for givet, selv om han har siddet enerådigt på positionen siden september sidste år.

- Jeg føler mig ikke sikker på noget som helst, før holdopstillingen er sat. Jeg går ind med indstillingen om, at jeg vil kæmpe lige meget til hver træning, uanset om der er en eller fire på min position til stede.

- Det handler for mig om at vise, at jeg godt kan være med på landsholdsniveau, og at jeg godt kan score mål og være afgørende, siger Durmisi.

Han håber de kommende to kampe vil ændre statistikken, som siger én assist og nul mål i 11 landskampe.

- Kampene ligger meget godt til mig, og allerede mod Liechtenstein vil jeg vise, at jeg skal frem i banen og være afgørende offensivt, siger Durmisi.