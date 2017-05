Durmisi: Jeg har grebet chancen i Spanien

Umiddelbart et stort skridt, men efter den første sæson i Betis kan Durmisi konstatere, at han hører hjemme på det niveau.

Fodboldlandsholdets faste mand på venstre back, Riza Durmisi, skiftede for et år siden Superligaen og Brøndby ud med Real Betis i Europas stærkeste liga, den spanske Primera Division.

- Jeg tror, at jeg har overgået folks forventninger, fordi de ville tænke, at der er langt fra Danmark til at spille fast i Spanien, men det har jeg gjort, og jeg er ikke selv overrasket, for jeg har kvaliteterne, og jeg har selvtilliden.

- Det har været lidt op og ned, men med rigtig mange toppræstationer fra min side, siger Riza Durmisi, som i øjeblikket er samlet med det danske fodboldlandshold.

Hans niveau understreges af, at Betis, der sluttede sæsonen som nummer 15, har præsteret svingende i løbet af sæsonen. Klubben har fyret to trænere, men de i alt tre forskellige trænere har alle haft Durmisi som fast mand på holdkortet.

- På det personlige plan har jeg fået tillid, uanset hvem som har været vores træner. Jeg har præsteret på et højt niveau, og jeg har udviklet mig meget, siger Durmisi.

Han har spillet 29 kampe for Betis i sæsonen. Til fansenes store glæde scorede han direkte på et frispark mod lokalrivalen Sevilla.

Med skiftet til Spanien fulgte også et nyt kapitel som udeboende. Durmisis familie fulgte med til Spanien i de første uger for at gøre tilvænningen lettere.

Nu taler og forstår han spansk, men det kan være, at han også skal lære et nyt sprog, hvis der er bud efter ham fra andre klubber.

- Jeg føler mig hjemme i Spanien, og jeg har det rigtig godt. Jeg ser mig selv fortsætte i Betis i en sæson eller to mere, for jeg får masser af spilletid, og det er vigtigt i forhold til at kunne være med på landsholdet.

- Men man ved aldrig i fodbold. Der kan jo komme et bud på mig, så jeg skal tage stilling til et skifte, men jeg har det i hvert fald rigtig godt, siger Durmisi.

Ved sidste uges landsholdsudtagelse sagde landstræner Åge Hareide, at Durmisi var slidt efter en lang sæson.

Venstrebacken lover dog, at han har rigeligt med energi til at kunne få landskamp nummer 19 og 20, når Danmark møder Tyskland i en testkamp og Kasakhstan i VM-kvalifikationskamp i næste uge.

- Jeg har fået en pause på fem dage, hvor jeg kunne slappe af, og nu har jeg en masse energi til de her to landskampe. Selvfølgelig kan en lang sæson mærkes, men jeg er kun blevet endnu skarpere i løbet af sæsonen, siger Durmisi.