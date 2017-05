Dumoulin om Giro-nedtur: Jeg begik begynderfejl

Det skete efter en etape, hvor hollænderen med egne ord havde dårlige ben, men hvor han også mente, at han greb det helt forkert an.

- Jeg havde dårlige ben fra start, og jeg begik en begynderfejl, da jeg sad langt tilbage i feltet på en nedkørsel. Så splittede Bahrain og Movistar (cykelhold, red.) feltet, og jeg endte i anden gruppe.

- Så med mine dårlige ben, måtte jeg køre på maksimum for at komme tilbage midtvejs på etapen. Det var virkelig unødvendigt, siger Tom Dumoulin ifølge cyclingnews.com.

På den sidste stigning betalte Dumoulin prisen, da han ikke kunne følge med Quintana, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Thibaut Pinot (FDJ) og andre ryttere, og Dumoulin blev slået på etapen med over et minut af de øvrige favoritter.

- I finalen forsøgte jeg at begrænse mit tab, og det gjorde jeg godt. Mit hold var stærkt, og mine holdkammerater reddede mig et par gange, så jeg må takke dem, ellers ville det have været en meget dårligere dag, siger Tom Dumoulin.

Lørdag skal rytterne igen ud på en bjergetape, mens det hele afgøres søndag, når der skal køres enkeltstart.

Her er Tom Dumoulin normalt stærkere end Nairo Quintana, der efter fredagens etape har et forspring på 38 sekunder ned til Dumoulin på andenpladsen i det samlede klassement. Nibali og Pinot følger efter på tredje- og fjerdepladsen og er henholdsvis 43 og 53 sekunder efter.

Dermed tyder det på, at Quintana skal ud og angribe igen lørdag, hvis han skal have en chance for at vinde løbet.

- Jeg følte mig godt tilpas. Det var en hård etape, men takket være mine holdkammerater lykkedes det mig at komme tilbage i den lyserøde førertrøje, siger Quintana ifølge cyclingnews.com.

Ifølge AFP lyder colombianerens opskrift på de sidste etaper således:

- Vi bliver nødt til at forsøge at vinde mere tid i morgen. Enkeltstarten bliver afgørende, siger Quintana ifølge nyhedsbureauet.

Baskiske Mikel Landa (Sky) kørte alene på den sidste stigning og vandt 19. etape, efter at han er blevet slået et par gange tidligere i direkte dueller om sejren til sidst på etaperne.