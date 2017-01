Gabons Pierre-Emerick Aubameyang (tv.) røg ud af Africa Cup of Nations med Gabon forleden.

Dortmund-stjerne lurer på lyncomeback til Bundesligaen

Pierre-Emerick Aubameyang er klar for Borussia Dortmund søndag efter Gabons exit i Africa Cup of Nations.

Søndag i sidste uge blev han sendt ud af Africa Cup of Nations med Gabon, og på søndag er han i spil til opgøret i Bundesligaen mellem Mainz og Dortmund.

Det bekræfter den tyske klubs administrerende direktør, Hans-Joachim Watzke, ifølge fodboldmagasinet Kicker.

- Han er tilbage hos os torsdag, så han vil helt sikkert være klar og en mulighed for vores træner, siger Watzke.

Aubameyang scorede to gange under de afrikanske mesterskaber, hvor Gabon efter uafgjort i sine tre gruppekampe måtte vinke farvel til turneringen.

Bundesligaens øjeblikkelige topscorer misbrugte en enorm chance efter blot fire minutter af det sidste gruppeopgør mod Cameroun, der endte 0-0.

Dortmund-stjernen har scoret 16 gange i den bedste tyske række i denne sæson indtil nu.

Med Aubameyangs tilbagekomst gik Dortmund kun glip af sin stjerneangriber i en enkelt ligakamp, da Dortmund forleden indledte forårssæsonen med en 2-1-sejr over Werder Bremen.

27-årige Aubameyang udtalte for nylig til tyske Bild, at han aldrig skifter fra Borussia Dortmund til ligakonkurrenterne fra Bayern München, som tilfældet har været for Robert Lewandowski, Mario Götze og Mats Hummels i de senere år.

Angriberen har kontrakt med Dortmund frem til 2020, men han udstedte ingen garantier om, at han er i klubben kontraktperioden ud.

- Det er muligt, at der kommer en klub i juni, som bliver enig med Dortmund, og at jeg så skifter, men det tænker jeg virkelig ikke over i øjeblikket, sagde Aubameyang i interviewet.