Dortmund-stjerne forbliver suspenderet efter gemmeleg

Søndag meddeler Dortmund på sin hjemmeside, at Dembélé fortsat er suspenderet, og at han må selvtræne for at holde sig i form.

Det har klubbens direktør, sportsdirektør og cheftræner besluttet.

- Vores fokus er nu på forberedelserne frem mod Bundesligaens start i næste weekend. Ousmane Dembélé har selvfølgelig mulighed for at lave individuel træning væk fra resten af holdet, siger sportsdirektør Michael Zorc.

Den 20-årige franskmand er blevet sat i forbindelse med FC Barcelona, hvor han skulle være udset til at erstatte Neymar. Ifølge tyske medier er det for at fremskynde en sådan handel, at Dembélé er udeblevet fra træning.

Medierne mener at vide, at Dortmund ikke slipper ham for under 100 millioner euro.